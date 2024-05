Cerchione: "Calzona non dirige più gli allenamenti del Napoli, solo partitelle. Ha chiuso i rapporti con calciatori e società"

Luca Cerchione commenta una domanda di Ferrara a Dazn nei confronti di Calzona:

"Ferrara - in diretta a Dazn chiede a Calzona se resterà al Napoli anche nella prossima stagione, nelle vesti di vice. È evidente Ciro non sappia che Ciccio abbia chiuso i rapporti con tutti - società e calciatori - dopo il litigio per la prima del film. Da allora, infatti, gli allenamenti degli azzurri sono solo ed esclusivamente partitelle, niente più parte atletica né tattica, men che meno preparazione alla gara successiva. Situazione grottesca".