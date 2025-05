Capuano: "Il Napoli ha già vinto lo Scudetto: è da dicembre che è favorito..."

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio 24, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per parlare della lotta-Scudetto tra Napoli e Inter:

"Secondo me il Napoli l'ha vinto. Per me il Napoli è il gran favorito da dicembre, per questo ho ricevuto tante attenzioni 'belle' da Napoli.