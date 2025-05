Rodrygo sorprende tutti, lo ha già comunicato al Real Madrid

?Rodrygo Goes ha comunicato al Real Madrid la sua intenzione di lasciare il club al termine della stagione, secondo quanto riportato da Marca. Il 24enne attaccante brasiliano, che ha visto ridursi il suo spazio in campo con l'arrivo di Kylian Mbappé e la presenza costante di Vinícius Júnior, ritiene che un trasferimento sia la decisione migliore per il suo sviluppo professionale.?

Il Chelsea è tra i club interessati ad acquisire il talento di Rodrygo. Secondo quanto riportato da Forbes, il club londinese aveva già presentato un'offerta di 110 milioni di dollari per il giocatore nel dicembre 2023, proposta che il Real Madrid aveva rifiutato. Nonostante ciò, l'interesse del Chelsea rimane vivo, con il club disposto a investire nuovamente una cifra significativa per assicurarsi le prestazioni del brasiliano.?

Rodrygo è sotto contratto con il Real Madrid fino al 2028, ma la sua crescente insoddisfazione per il ruolo marginale nella squadra di mister Ancelotti potrebbe spingerlo a cercare nuove opportunità altrove. Il club di Florentino Perez dovrà ora valutare le offerte che arriveranno al termine della stagione, considerando sia gli aspetti economici sia quelli sportivi legati alla possibile partenza del giovane talento. In questo 2024-2025 il classe 2001 ha collezionato finora 13 gol e 10 assist in 50 presenze. A riportarlo è TMW.