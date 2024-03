Napoli in volo per Barcellona, a bordo dell'aereo c'è anche De Laurentiis | VIDEO

Napoli - Aurelio De Laurentiis e il Napoli in viaggio verso Barcellona. Il club azzurro è pronto ad approdare nella città spagnola per giocarsi il tutto per tutto con la qualificazioni per i Quarti di Finale di Champions League. Sull'aereo da Napoli in direzione Barcellona c'è anche De Laurentiis con il resto della squadra. Un tifoso presente sull'aereo è riuscito ad immortalare l'immagine di alcuni azzurri.