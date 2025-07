Pavarese a CN24: "Inutili le critiche, il Napoli è più completo dell’Inter! Due azzurri pronti a stupire"

Ultime notizie Napoli - Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre).

“Critiche per la gara con l’Arezzo? Smettiamola, i carichi di lavoro sono pesanti e la preparazione di Conte è dura e maniacale. Bisogna guardare in prospettiva, così come è stato costruito questo Napoli per una stagione delicata, importante e con molte più partite. Gli azzurri sono chiamati a lottare su quattro fronti e per come è stata allestita questa squadra, con Manna grande esecutore, c’è un organico numericamente e tecnicamente più forte. Sono stati fatti acquisti mirati, rafforzando ogni singolo settore ed anche la difesa che già l’anno scorso è stata la migliore d’Europa. Sono arrivati calciatori esperti come De Bruyne, ma anche di prospettiva come Lucca e Marianucci. Adesso si cercherà di completare l’opera, senza però cedere alle volontà delle altre squadre”.

Come mai si è scelto di affrontare subito una squadra come l’Arezzo al posto dei soliti dilettanti? Sarà stata una scelta di Conte che vuole subito tastare lo stato di crescita, dal punto di vista fisico, della squadra. Bisogna stare tutti tranquilli, le amichevoli servono soprattutto per cercare l’amalgama di squadra e per inserire i nuovi calciatori. Queste sono sconfitte per far trovare più verve ai media (ride, ndr)”.

Confermare Zanoli? Scelta che spetta solo a Manna e Conte. Il Napoli segue Juanlu che è di prospettiva, ma già titolare nel Siviglia e nell’Under 21 iberica. Parlando di Zanoli, la sua formazione l’ha fatta ed al Genoa ha ben figurato. Capirà Conte quale sarà la scelta migliore, magari con un altro anno di prestito di Zanoli”.

Su Ndoye e la trattativa con il Bologna? Nell’ultima stagione è stato tra i giocatori principe dei felsinei. Risponde alle esigenze tecnico-tattiche che cerca Conte per il Napoli, di certo si sta cercando di comporre una squadra di 22-23 giocatori di livello che consentano al tecnico di non dormire la notte perchè ha scelta da fare. Io, inoltre, non mi dimenticherei di un profilo come David Neres che per colpa degli infortuni non ha ancora fatto vedere tutto il suo potenziale. Così come Non Lang è un profilo internazionale”.

Prossima lotta scudetto? Credo sarà ancora testa a testa con l’Inter, ma credo che anche con Lookman gli azzurri partano avanti. Il Napoli ha rinforzato la difesa con Beukema e Marianucco, che credo sia l’ultimo difensore marcatore che resta in Italia. Proprio in difesa, invece, l’Inter fa a cazzotti con l’età e quest’anno non c’è stato un ringiovanimento”.