Calciomercato Napoli, arrivano aggiornamenti in uscita da Niccolò Schira via X: “Pasquale Mazzocchi ha rifiutato offerte da Cremonese e Pisa nelle ultime settimane. Il Sassuolo e un club straniero sono ancora interessati al terzino. Il Napoli chiede 3-4 milioni di euro per cederlo”.