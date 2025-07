Garzya: "Zaccagni e Chiesa? Se andranno da Conte devono sapere questa cosa"

Luigi Garzya, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte cerca un esterno che faccia goal, anche se oggi l’esterno ha il dovere di pensare all’attacco, ma anche a difendere. I nomi che leggo hanno caratteristiche simili. Chiesa e Zaccagni hanno caratteristiche simili, ma se vai da Conte devi sapere che devi sacrificarti in fase di non possesso. Sta nascendo un Napoli molto forte ed europeo, chi è arrivato è di qualità ed hanno esperienza. Poi li ha voluti Conte per cui saranno validi, ma l’hanno dimostrato anche l’anno scorso”.