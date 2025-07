Sky annuncia: Ndoye-Napoli, pronto il rilancio! Quattro nomi sullo sfondo, novità Laurienté

Calciomercato Napoli, è Dan Ndoye il grande obiettivo per completare la batteria di esterni offensivi. E nonostante la resistenza del Bologna, la SSC Napoli non ha intenzione di mollare la presa.

Pronto, anzi, un rilancio come preannuncia Gianluca Di Marzio di SkySport attraverso il proprio sito:

Il Napoli insiste per Dan Ndoye: azzurri al lavoro per un nuovo rilancio per l’esterno svizzero

In attesa che si sblocchi la situazione Milinkovic-Savic, gli azzurri sono al lavoro per quella che è la vera priorità di questo fine luglio, vale a dire Dan Ndoye.

Nonostante l’ultima offerta rifiutata dal Bologna, i campioni d’Italia hanno intenzione di insistere ancora per lo svizzero e stanno preparando un rilancio.

L’ex Basilea rimane dunque l’obiettivo principale, ma Manna sta tenendo vivi più tavoli: oltre a lui, infatti, in lista sono presenti anche Sterling, Kubo (che gioca però a destra), Grealish e la novità Laurienté, che sembrava dover partire in direzione Sunderland prima che saltasse tutto.