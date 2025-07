Il sorriso alle camere, il numero di maglia e la presenza a sorpresa in sala stampa: le immagini della conferenza di Marianucci | FOTOGALLERY CN24

Ritiro Napoli Dimaro - Conferenza Luca Marianucci dal ritiro di Dimaro. Le parole del nuovo acquisto della SSC Napoli che viene così presentato alla stampa e ai tifosi ufficialmente. Luca Marianucci ha parlato oggi alle ore 15:00 in conferenza stampa, in vista dell'inizio della sua nuova avventura col Napoli, dal ritiro di Dimaro.



Il difensore azzurro ha risposto alle domande dei giornalisti svelando poi la sua maglia col numero 35. Presente in sala stampa anche Stefano Ceci, storico agente di Diego Armando Maradona. Clicca su foto allegeta per vedere le immagini scattate da Ciro De Luca: