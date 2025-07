Dalla Francia - Ridicolo criticare il Napoli contro l’Arezzo, meglio quando le amichevoli non venivano trasmesse

Notizie Napoli calcio. La sconfitta, inutile, in amichevole contro l'Arezzo ha fatto storcere il naso a qualcuno. Nelle ultime ore si sono lette critiche e allarmisimi senza senso per una partita il cui risultato, con carichi di allenamento pesantissimi, non aveva nessuna importanza.

Anche il portale francese "So Foot" si interroga sul perchè di una reazione così incomprensibile di fronte ad una gara che non valeva nulla:

"In un’epoca in cui la cultura del risultato e del momento è predominante, le amichevoli sono diventate un argomento troppo serio nel mondo del calcio. L’ossessione per questo nobile sport spinge alcuni ad applicarsi ai più piccoli dettagli di questi incontri, quando l’obiettivo principale è solo quello di consentire ai giocatori di prepararsi per la prossima stagione. Perché non prendere tutto con più leggerezza? Se non si può più perdere contro una squadra di terza divisione a luglio, quando si potrà farlo?

Dopo la sorprendente battuta d’arresto contro l’Arezzo (2-0), quinta in Serie C la scorsa stagione, il Napoli è stato messo sotto assedio. Tuttavia, i campioni d’Italia stavano giocando la loro prima partita amichevole e, sebbene gli innesti di Kevin De Bruyne, Noa Lang e Lorenzo Lucca fossero stati schierati titolari, Antonio Conte, come spesso accade durante questi tipi di confronti, ha cambiato tutto il suo undici all’intervallo. Trarre conclusioni affrettate da questo risultato è quindi abbastanza ridicolo, soprattutto perché in questo tipo di contesti, le squadre non sono ancora del tutto delineate".