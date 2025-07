Marianucci: "Kim, Albiol, Rrahmani? Mi rivedo in uno di questi! Il 35 l'ho scelto per un centrocampista della Roma"

Ritiro Napoli Dimaro - Conferenza Luca Marianucci dal ritiro di Dimaro. Le parole del nuovo acquisto della SSC Napoli che viene presentato alla stampa e ai tifosi ufficialmente. Luca Marianucci in conferenza stampa, in vista dell'inizio della sua nuova avventura col Napoli, dal ritiro di Dimaro. Su CalcioNapoli24 la diretta.

Conferenza stampa Marianucci al Napoli

Luca Marianucci, difensore del Napoli, in conferenza stampa. Ecco tutte le dichiarazioni.

"Come caratteristiche quale grande difensore del Napoli ricordo? Forse Rrahmani! Ti posso dire che vedendolo più da vicino forse come caratteristiche son più vicino a Rrahmani. L'anno scorso lo scelsi casualmente, e poi lo scelsi per Baldanzi, sperando portasse bene anche a me! E finché porta bene, userò questo!".