Ritiro SSC Napoli a Dimaro 2025, il palinsesto: domani alle 15:00 la conferenza di Noa Lang!

Ritiro Napoli 2025 Dimaro - Ci siamo, parte il ritiro a Dimaro-Folgarida della SSC Napoli dal 17 al 27 luglio! Tutto pronto in Val di Sole per ospitare il Napoli di Antonio Conte. CalcioNapoli24 come ogni anno è presente con un'ampia programmazione e con la copertura totale degli eventi del ritiro in Trentino dei partenopei.

Ritiro SSC Napoli 2025 a Dimaro: il palinsesto

La redazione di CalcioNapoli24.it e di CN24 TV (canale 79 DTT e canale Youtube) è presente e vi mostrerà in diretta tutti gli eventi organizzati dal Napoli in ritiro, con conferenze stampa, partite amichevoli, alcuni allenamenti aperti alle nostre telecamere ed eventi serali.Con inviati i giornalisti Manuel Guardasole, Marco Lombardi, Claudio Russo e Riccardo Nicotra.

Confermata la presenza anche quest'anno della rubrica social quotidiana di Alici Come Prima, 'Gente Dimaro', che raccoglierà a caldo le reazioni a caldo più divertenti dei tifosi nel ritiro e racconterà la giornata di Dimaro attraverso il nostro canale Youtube e i nostri social.

Confermata la presenza a bordocampo del nostro fotografo, Ciro De Luca, per mostrarvi in tempo reale ogni immagine degli allenamenti e degli eventi degli azzurri in ritiro in Val di Sole.

Ritiro SSC Napoli a Dimaro: il palinsesto di CalcioNapoli24

Ma arriviamo al palinsesto, col programma tv completo giorno per giorno del ritiro SSC Napoli a Dimaro in diretta su CalcioNapoli24 TV. Tutti gli eventi qui riportati saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube di CalcioNapoli24 e sul canale 79 del digitale terrestre:

Sabato 19 luglio:

10:00-12:00 - Buongiorno Dimaro con l' allenamento mattutino LIVE dal campo di Carciato

con l' mattutino LIVE dal campo di Carciato 14:00-14:15 - TG pranzo

pranzo 15:00 - Conferenza stampa di presentazione di Kevin De Bruyne dal Teatro Comunale di Dimaro

dal Teatro Comunale di Dimaro 17:30-19:30 - Buon pomeriggio Dimaro con l' allenamento pomeridiano LIVE dal campo di Carciato

con l' pomeridiano LIVE dal campo di Carciato 19:30-19:45 - TG serale

Domenica 20 luglio:

10:00-12:00 - Buongiorno Dimaro con l' allenamento mattutino LIVE dal campo di Carciato

con l' mattutino LIVE dal campo di Carciato 14:00-14:15 - TG pranzo

pranzo 15:00 - Conferenza stampa di presentazione di Noa Lang dal Teatro Comunale di Dimaro

dal Teatro Comunale di Dimaro 17:00-19:30 - Buon pomeriggio Dimaro con l' allenamento pomeridiano LIVE dal campo di Carciato

con l' pomeridiano LIVE dal campo di Carciato 19:30-19:45 - TG serale

serale 20:30 - Quattro calciatori del Napoli incontrano la tifoseria: risponderanno alle domande dei tifosi!

Lunedì 21 luglio:

10:00-12:00 - Buongiorno Dimaro con l' allenamento mattutino LIVE dal campo di Carciato

con l' mattutino LIVE dal campo di Carciato 12:00 -14:00 - CN24 Live con collegamenti da Dimaro-Folgarida e il punto sul calciomercato!

con collegamenti da Dimaro-Folgarida e il punto sul calciomercato! 14:00-14:15 - TG pranzo

pranzo 15:00 - Ipotesi: conferenza stampa di presentazione di un altro nuovo acquisto dal Teatro Comunale di Dimaro

17:00-19:30 - Buon pomeriggio Dimaro con l' allenamento pomeridiano LIVE dal campo di Carciato

con l' pomeridiano LIVE dal campo di Carciato 19:30-19:45 - TG serale

Martedì 22 luglio:

10:00-12:00 - Buongiorno Dimaro con l' allenamento mattutino LIVE dal campo di Carciato

con l' mattutino LIVE dal campo di Carciato 12:00 -14:00 - CN24 Live con collegamenti da Dimaro-Folgarida e il punto sul calciomercato!

con collegamenti da Dimaro-Folgarida e il punto sul calciomercato! 14:00-14:15 - TG pranzo

pranzo 15:00 - Ipotesi: conferenza stampa di presentazione di un altro nuovo acquisto dal Teatro Comunale di Dimaro

17:00-19:30 - Napoli-Arezzo ore 18 con pre-partita dalle 17, poi LIVE Reaction , post-partita con Highlights e Pagelle dal campo di Carciato

ore 18 con pre-partita dalle 17, poi , post-partita con e dal campo di Carciato 19:30-19:45 - TG serale

Mercoledì 23 luglio:

10:00-12:00 - Buongiorno Dimaro con l' allenamento mattutino LIVE dal campo di Carciato

con l' mattutino LIVE dal campo di Carciato 12:00 -14:00 - CN24 Live con collegamenti da Dimaro-Folgarida e il punto sul calciomercato!

con collegamenti da Dimaro-Folgarida e il punto sul calciomercato! 14:00-14:15 - TG pranzo

pranzo 15:00 - Ipotesi: conferenza stampa di presentazione di un altro nuovo acquisto dal Teatro Comunale di Dimaro

17:00-19:30 - Buon pomeriggio Dimaro con l' allenamento pomeridiano LIVE dal campo di Carciato

con l' pomeridiano LIVE dal campo di Carciato 19:30-19:45 - TG serale

serale 21:00 - Allert Comedy Show, divertimento con i comici Raffaele Nolli, Michele Ruggiero, Fabian Grutt e Vincenzo Comunale

Giovedì 24 luglio:

10:00-12:00 - Buongiorno Dimaro con l' allenamento mattutino LIVE dal campo di Carciato

con l' mattutino LIVE dal campo di Carciato 12:00 -14:00 - CN24 Live con collegamenti da Dimaro-Folgarida e il punto sul calciomercato!

con collegamenti da Dimaro-Folgarida e il punto sul calciomercato! 14:00-14:15 - TG pranzo

pranzo 15:00 - Ipotesi: conferenza stampa di presentazione di un altro nuovo acquisto dal Teatro Comunale di Dimaro

17:00-19:30 - Buon pomeriggio Dimaro con l' allenamento pomeridiano LIVE dal campo di Carciato

con l' pomeridiano LIVE dal campo di Carciato 19:30-19:45 - TG serale

serale 20:30 - Antonio Conte e lo staff incontrano la tifoseria: risponderanno alle domande dei tifosi!

Venerdì 25 luglio:

10:00-12:00 - Buongiorno Dimaro con l' allenamento mattutino LIVE dal campo di Carciato

con l' mattutino LIVE dal campo di Carciato 12:00 -14:00 - CN24 Live con collegamenti da Dimaro-Folgarida e il punto sul calciomercato!

con collegamenti da Dimaro-Folgarida e il punto sul calciomercato! 14:00-14:15 - TG pranzo

pranzo 15:00-16:00 - Filo Diretto : parola ai tifosi!

: parola ai tifosi! 17:00-19:30 - Buon pomeriggio Dimaro con l' allenamento pomeridiano LIVE dal campo di Carciato

con l' pomeridiano LIVE dal campo di Carciato 19:30-19:45 - TG serale

serale 20:30 - Presentazione squadra SSC Napoli col Dj Set di Daniele 'Decibel' Bellini

Sabato 26 luglio:

10:00-12:00 - Buongiorno Dimaro con l' allenamento mattutino LIVE dal campo di Carciato

con l' mattutino LIVE dal campo di Carciato 14:00-14:15 - TG pranzo

pranzo 17:00-19:30 - Napoli-Catanzaro ore 18 con pre-partita dalle 17, poi LIVE Reaction , post-partita con Highlights e Pagelle dal campo di Carciato

ore 18 con pre-partita dalle 17, poi , post-partita con e dal campo di Carciato 19:30-19:45 - TG serale

serale 21:00 - Serata di intrattenimento con i cantanti: Rosario Miraggio e Gabriele Esposito, presenta Peppe Ventura

Domenica 27 luglio: