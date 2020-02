Lazio, Lazzari minacciato di morte sui social: "Dopo 7 anni non lo merito"

La vittoria della Lazio contro la sua ex squadra, la Spal, lo ha incoronato come uno dei protagonisti indiscussi di questa stagione biancoceleste. Poker di gol, Manuel Lazzari tra assist e un palo preso è stato uno dei migliori in campo. Evidentemente a qualche tifoso della Spal la sua prestazione non deve essere andata giù, a giudicare dalla storia pubblicata da Lazzari stesso su Instagram: "Le minacce di morte non le merito, in quei 7 anni ho dato tutto, ringrazierò per sempre la Spal, però questo non lo meritavo". L'ennesimo brutto episodio social da registrare, ancora una volta a farne le spese un giocatore della Lazio. Lo riporta calciomercato.com.