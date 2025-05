Ecco come ha risposto Raspadori a chi gli ha chiesto se ieri ha segnato il gol scudetto

Ultime notizie SSC Napoli - L’uomo partita di Lecce-Napoli è Giacomo Raspadori, scrive l'edizione odierna di Tuttosport,

"che in silenzio riesce sempre a ritagliarsi uno spazio importante nel gruppo creato da Conte. A chi chiede se questo gol vale il tricolore, “Jack” risponde: «Ci sono gol che diventano importanti, quello che c’è dietro è il lavoro. Contro il Lecce abbiamo avuto delle difficoltà e ad onor del vero non abbiamo fatto tutto quello che avevamo studiato in settimana. L’importante, però, era vincere»"