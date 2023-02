La Juventus ha diffuso il verbale dell'Assemblea degli azionisti dello scorso 18 gennaio. Come riporta Tuttosport, si legge come fino al termine della stagione 2024-2025 non siano previsti aumenti di capitale:

Il verbale dell'Assemblea degli azionisti della Juventus

"La società segnala che il piano triennale per gli esercizi 2022/2023-2024/2025, approvato dalla società nel giugno 2022, non prevede l'implementazione di aumenti di capitale".

