Panchina Napoli, il cerchio si stringe: volata a due tra Gasperini e Italiano, le ultime

De Laurentiis gioca su più tavoli, a caccia del nuovo allenatore. Il patron della Filmauro continua a cambiare e ricambiare posizioni e preferenze di ogni identikit anche in funzione di tanti fattori che sono ancora in gioco. Da una parte Gian Piero Gasperini dell’Atalanta; dall’altra Vincenzo Italiano della Fiorentina. Entrambi hanno ancora un anno di contratto con i rispettivi club di appartenenza ed entrambi sono in corsa per un titolo a livello europeo tra El e Conference.

Gasperini e Italiano sfida a due per la panchina

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, il Gasp dopo otto anni a Bergamo, potrebbe avere la voglia di confrontarsi nuovamente in una piazza importante come Napoli. Bisognerà capire cosa dice la Dea. Gasperini è legato al club nerazzurro fino al 2025 (ingaggio di circa 3,5 milioni all’anno) e non è detto che la famiglia Percassi lo lasci andare a cuor leggero. Negli ultimi giorni è tornata prepotente la candidatura di Vincenzo Italiano. Il tecnico andrà via dalla Fiorentina ed è sempre stato uno dei pupilli di DeLa. Le parti sono in contatto da tempo tra alti e bassi complici anche i rumors che vedevano Italiano vicino alla panchina del Bologna o del Torino.