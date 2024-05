Regione Campania, De Luca a CN24: "Film emozionante, una rivalsa per Napoli e il sud" | VIDEO

Notizie Napoli - Alla premiere del film Sarò Con Te al cinema Metropolitan di via Chiaia, il film sul 3° Scudetto del Napoli che è stato mostrato per la prima volta in assoluto nella sala cinematografica del centro città, il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha dichiarato a CalcioNapoli24:

De Luca su Sarò con Te

"Film bellissimo, emozionante. Un popolo in festa e questa emozione ci serve anche per andare avanti. Emozione irripetibile ma anche rivalsa per una stagione andata male: un qualcosa che ha coinvolto Napoli e tutto il sud e che ha dato emozione a tanti italiani nel resto del mondo".