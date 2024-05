CorSport - Mega offerta del Napoli per Buongiorno, De Laurentiis prova a spazzare via la concorrenza

Calciomercato SSC Napoli - Il Napoli fa molto sul serio per Alessandro Buongiorno, difensore del Torino. Ne parla il Corriere dello Sport.

Un’estate fa Buongiorno fu a un millimetro dal trasferimento all’Atalanta di Gasperini, De Laurentiis lo aveva inseguito anche a gennaio, salvo poi scontrarsi con il muro del Torino:

"Il Napoli s’è già spinto oltre e ha confezionato una mega offerta da 35 milioni di euro più 5 bonus, in linea con la richiesta del Torino di 40 milioni di euro. ADL è estremamente convinto di puntare sul giocatore e sta provando a spazzare via la concorrenza, notevole e pericolosa: Inter, Milan, Premier e anche la Juve, indietro rispetto alle altre innanzitutto - ma non solo - per facoltà di manovra sul mercato"