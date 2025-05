Ipotesi festa scudetto, ieri la riunione in Prefettura: presente anche la SSC Napoli, cosa si è deciso

Ultime news SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino si proietta all'eventuale festa scudetto in caso di vittoria del Napoli e svela i dettagli della riunione avvenuta in Prefettura:

"Città blindata auto e motorini non potranno accedervi saranno bloccati nei 103 varchi previsti e distribuiti nei punti di ingresso di Napoli per dissuadere chi viene da fuori città e anche dalle aree periferiche. Allo stesso modo i monumenti saranno presidiati - magari chiedendo un aiuto all'Esercito - e in strada ci saranno almeno un migliaio di agenti, ai quali vanno aggiunto gli esponenti della la protezione civile, vigili del fuoco e i vigili urbani. [...] Tutto è sub iudice, condizionato dai risultati delle partite del Napoli e dell'Inter. Nessuno vuole arrivare impreparato e tutti fanno il tifo - non solo per motivi di casacca - perché la vicenda scudetto si chiuda quanto prima. Ieri in Prefettura il Prefetto Michele Di Bari ha installato il tavolo sui festeggiamenti e su come contenere quella che sarà comunque una "festa spontanea" sempre che gli azzurri riescano a cucirsi il quarto scudetto sul petto come tutti auspicano in maniera ardente. [...] Una riunione servita per mettere a punto un piano che necessariamente guarda alla prossima domenica - e a quello di due anni fa - quando tutti giocheranno in contemporanea.

Di Bari già domenica sera si farà trovare pronto e per questo ha sollecitato la riunione. Per il Comune presente l'assessore alla Sicurezza Antonio De Iesu, tutti i vertici delle forze dell'ordine e per la SSC Napoli il responsabile del marketing e organizzazione stadio Tommaso Bianchini, con lui Angelo Iannone, responsabile sicurezza della Società. La sostanza è che è un piano flessibile tanto da sembrare una fisarmonica. Perché le variabili sono tante. [...] Tutto deve essere comunque pronto per domenica già dalla prima serata".