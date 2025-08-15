HIGHLIGHTS SSC NAPOLI: tutti i gol e sintesi delle amichevoli in ritiro | VIDEO

Termina il doppio ritiro del Napolidi Antonio Conte, con un mese di preparazione estiva. La pre-season dei partenopei si è divisa fra il ritiro in Val di Sole e quello in Abruzzo. Vi mostriamo tutti gli highlights del ritiro del Napoli con i gol e le azioni salienti delle 7 amichevoli degli azzurri:

Ecco tutti i risultati:

Napoli-Arezzo 0-2

Napoli-Catanzaro 2-1

Napoli-Brest 1-2

Napoli-Casertana 1-1

Napoli-Girona 3-2

Napoli-Sorrento 4-0

Napoli-Olympiacos 2-1