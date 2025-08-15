HIGHLIGHTS SSC NAPOLI: tutti i gol e sintesi delle amichevoli in ritiro | VIDEO

Highlights SSC Napoli, vi mostriamo il video con tutti i gol e le sintesi delle amichevoli in ritiro degli azzurri
Termina il doppio ritiro del Napolidi Antonio Conte, con un mese di preparazione estiva. La pre-season dei partenopei si è divisa fra il ritiro in Val di Sole e quello in Abruzzo. Vi mostriamo tutti gli highlights del ritiro del Napoli con i gol e le azioni salienti delle 7 amichevoli degli azzurri:
Ecco tutti i risultati:
Napoli-Arezzo 0-2
Napoli-Catanzaro 2-1
Napoli-Brest 1-2
Napoli-Casertana 1-1
Napoli-Girona 3-2
Napoli-Sorrento 4-0
Napoli-Olympiacos 2-1
