HIGHLIGHTS SSC NAPOLI: tutti i gol e sintesi delle amichevoli in ritiro | VIDEO

Ritiro Napoli  
Highlights SSC Napoli, vi mostriamo il video con tutti i gol e le sintesi delle amichevoli in ritiro degli azzurri

Termina il doppio ritiro del Napolidi Antonio Conte, con un mese di preparazione estiva. La pre-season dei partenopei si è divisa fra il ritiro in Val di Sole e quello in Abruzzo. Vi mostriamo tutti gli highlights del ritiro del Napoli con i gol e le azioni salienti delle 7 amichevoli degli azzurri:

Ecco tutti i risultati:

  • Napoli-Arezzo 0-2
  • Napoli-Catanzaro 2-1
  • Napoli-Brest 1-2
  • Napoli-Casertana 1-1
  • Napoli-Girona 3-2
  • Napoli-Sorrento 4-0
  • Napoli-Olympiacos 2-1
Highlights Amichevoli SSC Napoli in ritiro
