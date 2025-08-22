Inserimento Roma per Elmas in queste ore! Sky: è il nuovo piano B a Sancho

Ultimissime calciomercato Napoli, inserimento a sorpresa per Elijf Elmas: spunta la Roma sul centrocampista macedone!

Come infatti rivelato da Luca Marchetti in diretta a SkySport24, considerando le difficoltà per Jadon Sancho che ancora non ha dato il sì alla proposta capitolina, la società ha iniziato a valutare nomi alternativi e l’ultimissima idea è proprio l’ex Napoli.

Il Napoli è chiaramente molto avanti poiché ci sta lavorando da giorni e la società giallorossa, per tentare il sorpasso. dovrebbe proporre cifre o condizioni differenti ma capendo prima a che punto sta davvero il Napoli. Sicuramente, però, la Roma sta concretamente accarezzando l’idea Elmas in queste ore.