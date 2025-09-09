Fiorentina-Napoli, attesa la decisione del Viminale: ecco quando arriverà l'annuncio sui biglietti

Ultime notizie Serie A - Sarà domani la giornata in cui si conoscerà la decisione definitiva del Viminale sulla vendita libera dei biglietti di Fiorentina-Napoli per l'Artemio Franchi in vista della partita di domenica sera. Dopo la riunione del Casms (il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive), la decisione è attesa dai tifosi di entrambe le tifoserie. Lo annuncia FirenzeViola:
"Attesa dai tifosi fiorentini che non hanno sottoscritto l'abbonamento per conoscere se la vendita dei tagliandi per assistere alla sfida sarà libera oppure soggetta a restrizioni per motivi di ordine pubblico. Lo stesso si aspettano le centinaia di tifosi partenopei che vogliono seguire la squadra attualmente Campione d'Italia".