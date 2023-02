De Laurentiis compra una nuova casa a Napoli: scelta di vita, ecco dove si trova!

Aurelio De Laurentiis sempre più napoletano, ora ha comprato casa a Posillipo! La notizia campeggia in prima pagina oggi sul Corriere del Mezzogiorno, che svela al grande pubblico la decisione del presidente del Napoli di comprare una nuova casa per la sua famiglia all'ombra del Vesuvio, sulla collina di Posillipo.

De Laurentiis compra casa a Napoli

Ultime notizie. Stando a quello che si dice - come riportato dal Corriere del Mezzogiorno - la nuova casa di De Laurentiis a Posillipo sarebbe molto vicina a quella che fu la casa di Diego Armando Maradona.

E c'è di più: il CdM sottolinea come questa sia una vera e propria scelta di vita per ADL, che in un certo senso ha messo anche a tacere le voci di una possibile cessione del club: "confermerebbe la sua piena volontà di continuare a lavorare e investire nel progetto sportivo avviato nel 2004. Una scelta di cuore in barba a quanti hanno immaginato un suo disimpegno, coincidente con la probabile vittoria del tricolore".

Posillipo

Dunque, se qualcuno si sarebbe aspettato una cessione del Napoli dopo la vittoria dello scudetto, De Laurentiis l'ha smentito: lui vuole restare a Napoli. "Anzi - scrive il Corriere del Mezzogiorno - il suo cuore diventerà sempre più azzurro".