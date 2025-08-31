Gennaro Borrelli al Maradona: guardate cosa succede alla fine di Napoli-Cagliari | VIDEO CN24

Notizie fonte : dal nostro inviato, Manuel Guardasole
Gennaro Borrelli, classe 2000 del Cagliari, ha ieri coronato il suo sogno di giocare al Maradona contro il Napoli. Subentrato nella ripresa, Pisacane gli ha concesso questa gioia. Condivisa poi a fine gara con la famiglia: Borrelli, dopo esserci concesso a tante foto coi tifosi del Napoli, ha trovato in un lungo ed emozionante abbraccio la sua famiglia ad attenderlo all'esterno del Maradona. C'erano mamma Carmen, che subito ha abbracciato l'attaccante del Cagliari, e papà Pasquale, oltre a tanti amici della sua Volla.

Ecco il video:

