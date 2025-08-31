Clamoroso Il Mattino: ultimo tentativo oggi del Napoli per Mainoo! Manna non esclude un coniglio dal cilindro

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino parla del possibile affare last minute per gli azzurri, legato all'arrivo di Kobbie Mainoo:

"Manca veramente poco ormai: domani sera alle 20 la finestra di calciomercato estivo sarà conclusa. E il Napoli potrà fare davvero poco in queste 36 ore ancora a disposizione. In queste ore arriverà l'ufficialità del ritorno di Elmas, in città da venerdì sera. C'era la voglia di completare il mercato in entrata con un ultimo colpo ma le attenzioni sull'affare Hojlund hanno ovviamente distratto la società da altre piste. Il nome di Mainoo piace tantissimo e oggi potrebbe essere fatto anche un ultimo tentativo last minute per sbloccare il prestito, ma sarebbe necessaria la volontà forte e la spinta del calciatore nel voler lasciare la Premier per la Serie A. Ma Manna non esclude un altro coniglio dal cilindro".