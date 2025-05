Parma-Napoli, Sky anticipa le formazioni: Neres o Raspadori, ecco la scelta di Conte

Parma-Napoli è la prossima partita del campionato di Serie A, penultimo match stagionale e gara chiave per lo scudetto 2024-2025. Sky Sport anticipa le probabili formazioni con le scelte di Conte e Chivu per la partita in programma al Tardini domenica sera ore 20:45.

Probabile formazione Parma

Due possibili recuperi per Chivu che attende il semaforo verde da Bernabé, ed Estevez che, se convocati, partiranno dalla panchina. Niente da fare per Vogliacco. Davanti mancherà ancora Cancellieri che potrebbe aver terminato in anticipo la propria stagione. Dietro c’è Valenti squalificato. Chivu può rispolverare Balogh nel terzetto dietro. Centrocampo con Camara che insidia Ondrejka. Difficile che Hernani torni dal primo minuto mentre in attacco, dopo il gol all’Empoli, salgono le quotazioni di Djuric accanto a Bonny.

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Balogh; Hainaut, Ondrejka, Keita, Sohm, Valeri; Bonny, Djuric.

Napoli formazione probabile

Trauma contusivo-distorsivo per Stanislav Lobotka. Il centrocampista aveva lasciato il campo contro il Genoa dopo un quarto d’ora. Si proverà ad averlo per l’ultima gara della stagione Contro il Parma toccherà quindi a Gilmour partire dal primo minuto. Il vero dubbio riguarda il sistema di gioco e tutto dipenderà da come Conte vorrà gestire Neres. Con il portoghese dall’inizio, pronto il ritorno al 4-3-3 ma al momento è complicato levare di torno Raspadori. L’ipotesi 4-4-2 resta la prima scelta.