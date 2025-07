Comune Napoli, arriva l'ok per la riapertura del terzo anello al Maradona: lavori anche di efficientamento energetico, svelato l'importo complessivo

Ultime calcio Napoli - Via libera alla rifunzionalizzazione del terzo anello dello stadio "Maradona". La Giunta comunale di Napoli, su proposta del sindaco Gaetano Manfredi, dell'assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile, Edoardo Cosenza, e dell'assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta, ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione dell'intervento.

Stadio Maradona, via libera ai lavori del terzo anello

Il quadro economico preliminare prevede un importo complessivo per l'esecuzione dei lavori di 9.629.821,44 euro. L'obiettivo dell'Amministrazione è ampliare la capacità ricettiva dell'impianto di Fuorigrotta per garantire una più ampia fruizione in occasione degli eventi sportivi e culturali. Il terzo anello della struttura fu realizzato nell'ambito degli interventi per i Campionati Mondiali di calcio del 1990 in modo da incrementare la capienza complessiva dell'impianto. Nel 2004, a seguito del rilevamento di vibrazioni percepite nelle aree circostanti lo stadio e delle successive verifiche tecniche, il settore fu interdetto, con la conseguente riduzione della capienza dello stadio. Nel 2004, a seguito del rilevamento di vibrazioni percepite nelle aree circostanti lo stadio e delle successive verifiche tecniche, il settore fu interdetto, con la conseguente riduzione della capienza dello stadio. Nella primavera scorsa è stato approvato un accordo di collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura dell'Università Federico II e l'Area Tecnica Patrimonio del Comune nell'ambito del quale è stato condotto uno studio di fattibilità per esaminare i possibili interventi di mitigazione degli effetti delle vibrazioni che avevano portato alla chiusura del terzo anello.

Dall'analisi è emerso che tali effetti possono essere contenuti, mediante l'impiego di appropriate soluzioni tecniche, in modo da rientrare nei limiti pienamente accettabili sotto il profilo della sicurezza. La Giunta, inoltre, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di adeguamento impiantistico, miglioramento dell'accessibilità e di efficientamento energetico dello stadio di Fuorigrotta finanziati - per un importo complessivo di 1.000.000 di euro - da Città Metropolitana. (ANSA)