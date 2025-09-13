Hojlund a Sky: "Grande esordio, felice per il gol e per essere al Napoli! Champions? Dico una cosa"

Le Interviste  
HojlundHojlund

Notizie Napoli calcio - Rasmus Hojlund è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Fiorentina-Napoli 1-3:

“Esordio con gol con il Napoli? Sono molto felice per questo gol con la maglia azzurra. Vittoria importante oggi, bisogna continuare così perchè mercoledì c’è la Champions ma sono molto contento di essere arrivato in questa bellissima città”.

Sensazioni in vista della Champions? Dobbiamo restare concentrati in vista del prossimo match, ci sono tante partite e lavoriamo bene per fare qualcosa di importante”.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CagliariCagliariEL

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo UdineseUdineseECL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 12º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    3
    0
    1
    2
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
