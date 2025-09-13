Hojlund a Sky: "Grande esordio, felice per il gol e per essere al Napoli! Champions? Dico una cosa"

Notizie Napoli calcio - Rasmus Hojlund è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Fiorentina-Napoli 1-3:
“Esordio con gol con il Napoli? Sono molto felice per questo gol con la maglia azzurra. Vittoria importante oggi, bisogna continuare così perchè mercoledì c’è la Champions ma sono molto contento di essere arrivato in questa bellissima città”.
Sensazioni in vista della Champions? Dobbiamo restare concentrati in vista del prossimo match, ci sono tante partite e lavoriamo bene per fare qualcosa di importante”.