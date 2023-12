Clamoroso Rudi Garcia, può già tornare in panchina: spuntano due squadre

Notizie Calcio Napoli - Colpo di scena per Rudi Garcia esonerato quasi un mese fa dal Napoli: il tecnico francese, attualmente ancora sotto contratto col club azzurro, potrebbe aver già trovato una nuova panchina.

Rudi Garcia trova già panchina?

Come infatti riporta la stampa estera, spuntano due piste per l’allenatore transalpino ed entrambe in Turchia: da una parte l'Adana Demirspor, ovvero la squadra dove gioca Mario Balotelli che lo avrebbe tentato dopo l'addio di Patrick Kluivert, dall’altra il Galatasaray che sembrerebbe disposto ad accoglierlo per la prossima stagione nonostante il rendimento di questa stagione in Serie A. L’intento dell’ex Roma, intanto, sarebbe quello di terminare questa stagione da esonerato, dunque libero, per poi valutare proposte a partire dalla nuova stagione.