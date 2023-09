Caso Osimhen, i tifosi in rivolta: "Video ironico, un caso per nulla", "Calenda inventi qualche altra cosa per andare via..." | FOTO

In queste ore impazza sui social la polemica scatenata dall'agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda che è pronto, a suo dire, ad agire per vie legali contro la SSC Napoli per un TikTok pubblicato e rimosso dall'account ufficiale. L'account TikTok del Napoli viene gestito con ironia e ha un taglio diverso rispetto agli altri social che sono maggiormente istituzionali e non c’era nulla di dispregiativo ed offensivo nei video realizzati.

I commenti dei tifosi

Sui social impazzano i commenti:

"Non penso che quel video ironico possa essere una presa in giro nei confronti di Victor. Si sta creando un putiferio per nulla", scrive Maria Francesca. "Proprio una bella mossa alla vigilia di una gara importante", fa eco l'accounto di Giovanli Napoli. "Razzismo? Ma ha mai visto un video TikTok? Si inventi qualche altra cosa per andare via..."

