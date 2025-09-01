RAI, Perillo: “Napoli, mercato super chiuso col botto! Ma ottimo anche quello di…”

RAI, Perillo: “Napoli, mercato super chiuso col botto! Ma ottimo anche quello di…”

Calciomercato Napoli chiuso con l’ufficialità di Rasmus Hojlund: arriva anche il commento di Antonello Perillo della RAI via X. 

Calciomercato Napoli, il commento di Antonello Perillo 

“Che grande mercato che ha fatto il Napoli! Chiusura col botto con gli acquisti di Elmas e Hojlund. Ottimo anche il mercato della Juve, che però forse è un po' corta in difesa”, si legge. 

