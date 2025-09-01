La Serie A dà il benvenuto a Hojlund con questa bellissima immagine | FOTO
Calciomercato Napoli, il benvenuto della Serie A ad Hojlund
Calciomercato Napoli, ufficiale l’arrivo di Rasmus Hojlund in azzurro e arriva anche il benvenuto della Lega Serie A al neo acquisto azzurro.
Calciomercato Napoli, il benvenuto della Serie A ad Hojlund
“Da Manchester al Napoli, benvenuto Rasmus”, si legge sulla pagina Instagram con un fotomontaggio bellissimo che ritrae anche il suo ex compagno ai Red Devils, Scott McTominay.
