Sky annuncia - È fatta per Cheddira al Sassuolo: arriva dal Napoli

Ultimissime calciomercato Napoli - "Sassuolo, è fatta per Walid Cheddira dal Napoli". Ad annunciarlo è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport: l'attaccante sarà ceduto ma resterà quindi in Serie A:

"È fatta per l’arrivo di Walid Cheddira al Sassuolo. I neroverdi hanno trovato l’accordo definitivo con il Napoli, detentore del cartellino del giocatore. Cheddira torna così in Italia dopo l’esperienza all’Espanyol della scorsa stagione, conclusasi con 23 presenze, 1 gol e 1 assist tra Liga e Coppa del Re".