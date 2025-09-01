Napoli cantiere aperto con numeri da primato: spunta un dato importantissimo

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle ultime ore di mercato per la SSC Napoli:



"I numeri sono già da primato: 6 punti in classifica dopo 180’ di campionato, 3 gol segnati e nessuno subito. Il calcio d’agosto è andato in archivio per il Napoli con un bilancio estremamente positivo e non scontato, visto che la squadra è ancora un cantiere aperto e il grave infortunio di Romelu Lukaku ha stravolto in corsa i piani degli azzurri: in campo e fuori. Antonio Conte ha perso infatti il suo bomber di riferimento e ha dovuto di conseguenza rivoluzionare in extremis l’assetto dell’attacco, dato che le caratteristiche di Lucca sono diverse da quelle del suo compagno di reparto belga.



Gli azzurri durante la partita contro il Cagliari aveva infatti giocato addirittura 68 palloni nell’area di rigore del Cagliari: un record assoluto per questo inizio di serie A".