Napoli cantiere aperto con numeri da primato: spunta un dato importantissimo

Calcio Mercato  
Napoli cantiere aperto con numeri da primato: spunta un dato importantissimo

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle ultime ore di mercato per la SSC Napoli

"I numeri sono già da primato: 6 punti in classifica dopo 180’ di campionato, 3 gol segnati e nessuno subito. Il calcio d’agosto è andato in archivio per il Napoli con un bilancio estremamente positivo e non scontato, visto che la squadra è ancora un cantiere aperto e il grave infortunio di Romelu Lukaku ha stravolto in corsa i piani degli azzurri: in campo e fuori. Antonio Conte ha perso infatti il suo bomber di riferimento e ha dovuto di conseguenza rivoluzionare in extremis l’assetto dell’attacco, dato che le caratteristiche di Lucca sono diverse da quelle del suo compagno di reparto belga.

Gli azzurri durante la partita contro il Cagliari aveva infatti giocato addirittura 68 palloni nell’area di rigore del Cagliari: un record assoluto per questo inizio di serie A". 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top