C'è un calciatore del Cagliari in dubbio per il match di domenica - Unipol Domus, ore 18 - contro il Cagliari: si tratta di Gianluca Lapadula, infortunatosi in nazionale.

Infortunio per Lapadula, in dubbio per il Napoli

Come riportato da TV Perù, durante l'incontro di ieri tra Ecuador e Perù, Lapadula ha subito un brutto fatto dall'ecuadoriano Pervis Estupinan. La prima sensazione è che non sia stato nulla di grave, ma verrà monitorato al rientro a Cagliari, a pochi giorni dal match contro il Napoli.