Lo strano caso dei tifosi del Napoli nel settore ospiti del Genoa, Il Mattino: ecco cosa è stato scoperto

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino approfondisce il tema della possibile 'infiltrazione' di tifosi partenopei nel settore ospiti per Napoli-Genoa, pur di essere al Maradona:

"Lo strano caso del settore ospiti del Maradona tutto esaurito per Napoli-Genoa. Il sospetto, secondo alcuni, è che molti previdenti tifosi di Lukaku e company abbiamo sottoscritto la tessera del tifoso del Genoa un mese fa, immaginando poi di poter accedere allo stadio in quella che una volta era la tribuna laterale. Al momento, sarebbero una decina i residenti a Napoli e provincia che sono riusciti a prendere un tagliando per il settore ospiti fidelizzati con il Genoa. La questura e lo stesso club azzurro stanno monitorando la situazione per evitare pericolosi incroci".