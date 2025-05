A De Bruyne l'idea di vestire la maglia del Napoli piace! Endorsement eccezionale di Lukaku e Mertens, i dettagli

Calciomercato SSC Napoli - A Kevin De Bruyne l'idea di vestire la maglia del Napoli piace, lo scrive Il Mattino.

“Ne ha parlato con i suoi compagni di nazionale del Belgio Lukaku e Mertens e l'endorsement è stato eccezionale. Gli hanno detto mirabilie della città, del calore del tifo, dalla passione della gente e questo mix di fattori ha intrigato subito il giocatore. È per questo che Kevin ha spedito la sua consorte Michelle in missione top secret a Napoli per iniziare a vedere qualche casa. A De Bruyne l'idea solletica”