"Bravo, te lo sei meritato". Pioli e quel messaggio inaspettato ricevuto da Conte

La stima tra Stefano Pioli ed Antonio Conte non è di facciata bensì vera e molto sentita. In un calcio dove regna talvolta l’ipocrisia nei rapporti, tra i due allenatori c’è un episodio che certifica in qualche modo anche il modo d’intendere lo sport da parte del tecnico del Napoli. Quando Pioli era allenatore del Milan e vinse lo scudetto, qualche giorno dopo il trionfo, ricevette un messaggio per certi versi inaspettato. Antonio Conte gli fece i complimenti per la vittoria del tricolore in un campionato che non vedeva certamente i rossoneri favoriti. Un trofeo, per Pioli, che ha avuto un valore molto importante e che, in qualche modo, ha reso merito al suo lavoro nel corso della sua carriera.

In un Milan-Tottenham, Pioli in conferenza stampa rivelò questo retroscena sul messaggio di Antonio Conte: “E' stato uno dei pochi colleghi che dopo il successo dello Scudetto mi ha chiamato per congratularsi e questo è un gesto che ho apprezzato tanto”. Conte aggiunse altri dettagli alle parole rilasciate dall’amico Stefano: “Va dato merito a chi è stato il migliore e Stefano Pioli ha avuto un percorso molto lungo per arrivare alla vittoria. Sono sicuro la meritasse molto prima e quel che ha fatto col Milan l’anno scorso è stato davvero incredibile, creando la giusta alchimia, la giusta compattezza e concentrazione per vincere il campionato. Mi sono sentito il dovere di mandargli il messaggio di congratulazioni e gliel’ho ribadito anche di persona quando ci siamo visti”.

Sabato ci sarà di nuovo questo incrocio tra Pioli e Conte in panchina. Chissà se Stefano avrà mandato un messaggio ad Antonio dopo la vittoria dello scudetto. Magari lo stesso allenatore del Napoli potrà dirlo in conferenza stampa ricordando lo splendido gesto che lo vide protagonista qualche tempo fa. Sicuramente, a prescindere da questo, tra Pioli e Conte sarà anche una sfida speciale.

