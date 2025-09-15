Atalanta, Lookman è ancora un caso: il nigeriano lavora a parte

Ultime calcio - L'Atalanta ha ripreso gli allenamenti, con alcune assenze importanti: Sead Kolasinac e Ademola Lookman hanno svolto una sessione di allenamento individuale sul campo, mentre Ederson ha lavorato a parte. Niente campo invece per Mitchel Bakker e Gianluca Scamacca, che hanno svolto solo terapie, come riporta Tuttomercatoweb. L'attaccante italiano e l'esterno nigeriano, pur non essendo ancora al meglio, potrebbero stringere i denti per la trasferta parigina. Domani mattina è prevista una nuova seduta di allenamento, alle ore 11. La sfida contro il PSG sarà un banco di prova fondamentale per Juric e i suoi calciatori.