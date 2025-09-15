Il tabù del numero 10 per il Napoli: Conte spezzerà l'incantesimo all'Etihad Stadium?

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli sfaterebbe volentieri il tabù del numero 10, che non è legato alla maglia ritirata di Diego Armando Maradona bensì alle trasferte inglesi nelle competizioni UEFA. Dieci è il numero delle partite lontano da casa in terra d’Albione senza aver mai vinto. Tre pareggi e sette sconfitte in tutto per la squadra che Antonio Conte guiderà nella fase campionato della nuova Champions League.

Quali sono queste dieci partite? Tre in Europa League (2010, 2019, 2021) e sette in Champions.

  1. martedì 1 novembre 2022: Liverpool - Napoli 2-0 (40' st Salah, 53' st Nunez)
     
  2. giovedì 16 settembre 2021: Leicester - Napoli 2-2 (9' pt Perez (L), 19' st Barnes (L), 24' st e 43' st Osimhen (N))
     
  3. mercoledì 27 novembre 2019 Liverpool - Napoli 1-1 (21' pt Mertens (N), 20' st Lovren (L))
     
  4. giovedì 11 aprile 2019 Arsenal - Napoli 2-0 (15' pt Ramsey, 25' aut. Koulibaly)
     
  5. martedì 11 dicembre 2018 Liverpool - Napoli 1-0 (33' Salah)
     
  6. martedì 17 ottobre 2017 Manchester City - Napoli 2-1 (Sterling (M) al 9', Jesus (M) al 13' p.t.; Diawara (N) su rigore al 28' s.t.)
     
  7. martedì 1 ottobre 2013 Arsenal - Napoli 2-0 (8' Ozil, 15' Giroud)
     
  8. mercoledì 14 marzo 2012 Chelsea - Napoli 4-1 dts (28' Drogba, 2' st Terry, 30' st rigore di Lampard, 15' pts Ivanovic (C), 10' st Inler (N))
     
  9. mercoledì 14 settembre 2011 Manchester City - Napoli 1-1 (69' Cavani (N), 74' Kolarov (M))
     
  10. giovedì 4 novembre 2010 Liverpool - Napoli 3-1 (28'pt Lavezzi (N), 31'st, 43'st su rig. e 44'st Gerrard (L))

Per il Napoli fanno sette gol segnati e venti subiti nelle ultime dieci partite europee in trasferta in Inghilterra. Un tabù che bisogna provare a ribaltare, sebbene davanti ci sarà un Manchester City che non perde da ventuno partite casalinghe della fase a gironi/campionato di Champions League (18 vittorie e 3 pareggi) e ha segnato tre o più gol in 13 delle ultime 16 gare di questa fase davanti ai propri tifosi.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 11º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo PisaPisa

    1

    3
    0
    1
    2
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
