Il tabù del numero 10 per il Napoli: Conte spezzerà l'incantesimo all'Etihad Stadium?

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli sfaterebbe volentieri il tabù del numero 10, che non è legato alla maglia ritirata di Diego Armando Maradona bensì alle trasferte inglesi nelle competizioni UEFA. Dieci è il numero delle partite lontano da casa in terra d’Albione senza aver mai vinto. Tre pareggi e sette sconfitte in tutto per la squadra che Antonio Conte guiderà nella fase campionato della nuova Champions League.

Quali sono queste dieci partite? Tre in Europa League (2010, 2019, 2021) e sette in Champions.

martedì 1 novembre 2022: Liverpool - Napoli 2-0 (40' st Salah, 53' st Nunez)

giovedì 16 settembre 2021: Leicester - Napoli 2-2 (9' pt Perez (L), 19' st Barnes (L), 24' st e 43' st Osimhen (N))

mercoledì 27 novembre 2019 Liverpool - Napoli 1-1 (21' pt Mertens (N), 20' st Lovren (L))

giovedì 11 aprile 2019 Arsenal - Napoli 2-0 (15' pt Ramsey, 25' aut. Koulibaly)

martedì 11 dicembre 2018 Liverpool - Napoli 1-0 (33' Salah)

martedì 17 ottobre 2017 Manchester City - Napoli 2-1 (Sterling (M) al 9', Jesus (M) al 13' p.t.; Diawara (N) su rigore al 28' s.t.)

martedì 1 ottobre 2013 Arsenal - Napoli 2-0 (8' Ozil, 15' Giroud)

mercoledì 14 marzo 2012 Chelsea - Napoli 4-1 dts (28' Drogba, 2' st Terry, 30' st rigore di Lampard, 15' pts Ivanovic (C), 10' st Inler (N))

mercoledì 14 settembre 2011 Manchester City - Napoli 1-1 (69' Cavani (N), 74' Kolarov (M))

giovedì 4 novembre 2010 Liverpool - Napoli 3-1 (28'pt Lavezzi (N), 31'st, 43'st su rig. e 44'st Gerrard (L))

Per il Napoli fanno sette gol segnati e venti subiti nelle ultime dieci partite europee in trasferta in Inghilterra. Un tabù che bisogna provare a ribaltare, sebbene davanti ci sarà un Manchester City che non perde da ventuno partite casalinghe della fase a gironi/campionato di Champions League (18 vittorie e 3 pareggi) e ha segnato tre o più gol in 13 delle ultime 16 gare di questa fase davanti ai propri tifosi.