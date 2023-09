Norvegia-Georgia 2-1: Ostigard batte Kvaratskhelia, entrambi in campo per 90'

Ultime notizie Nazionali - Terminata l'importante sfida di Norvegia-Georgia, gara valida per il Gruppo A dove erano rispettivamente terza e quarta in classifica dietro Scozia e Spagna: il match è terminato col risultato di 2-1 per la Norvegia.

Non riesca incidere Kvaratskhelia, che fallisce una buona occasione nel primo tempo. E nella prima metà di gara arrivano i due gol norvegesi: Haaland firma l'1-0 al 25', il raddoppio è firmato Odegaard entrambi su assist di Nusa al 33'. Inutile il gol della bandiera di Zivzivadze al 91': finisce 2-1 per la Norvegia adesso terza con 7 punti, 3 in più della Georgia dopo lo scontro diretto. 90' in campo per Ostigard e Kvaratskhelia, con il difensore che ha battuto il compagno del Napoli.

Ostigard e Haaland

Ecco le formazioni: