Conte tira un sospiro di sollievo: arrivano buone notizie su Anguissa!

Ultimissime notizie Napoli: oggi il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sugli infortunati, fornendo alcuni aggiornamenti sulle condizioni dei calciatori che nei giorni scorsi avevano accusato problemi fisici.

Ci sono buone notizie soprattutto per Anguissa: il centrocampista camerunense ieri ha partecipato per intero alla seduta d'allenamento di gruppo, svolgendo anche lavoro tecnico-tattico a differenza di altri suoi compagni che avevano svolto solo allenamento parziale in gruppo.

Conte può dunque tirare un sospiro di sollievo.