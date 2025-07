Nuovo stadio SSC Napoli a Poggioreale? Ok del Comune ma con due paletti

Che ne sarà dello Stadio Diego Armando Maradona? Il Comune di Napoli ha realizzato un progetto da 150 milioni di euro per ristrutturare l'impianto di Fuorigrotta e renderlo usufruibile per gli Europei 2032. Dall'altra parte, però, il presidente De Laurentiis ha presentato un progetto alternativo alla ZES per la costruzione di un nuovo stadio di proprietà in zona Poggioreale.

L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino spiega bene qual è la situazione attuale: in pratica, il progetto di De laurentiis al mercato Caramanico di Poggioreale ha bisogno dell'ok da parte del sindaco Manfredi.

Il sindaco ha ribadito - raccontano fonti di Palazzo San Giacomo al Mattino - che in sede di Zes non si opporrà formalmente al progetto di De Laurentiis ma farà mettere agli atti due ostacoli amministrativi.

Il primo è che al Caramanico c’è un mercato comunale il secondo su quell’area c’è il progetto anche del Palaeventi del Centro direzionale.