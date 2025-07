Il Siviglia fa arrabbiare il Napoli: due nuove richieste per Juanlu! Manna mette tutto in stand-by

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie dal Corriere del Mezzogiorno: Napoli e Bologna sono in trattativa per Zanoli e l'eventuale cessione del terzino consentirebbe agli azzurri di sbloccare l'operazione per Juanlu Sanchez del Bologna.

Secondo quanto riporta oggi il CdM, l'operazione Napoli-Siviglia è di 17 milioni di euro complessivi anche se al momento il ds Manna ha messo tutto in stand-by.