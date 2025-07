Calciomercato Napoli, TMW: ritorno di fiamma per Adeyemi! Pronta un'offerta da 40 milioni

Calciomercato Napoli - Il Napoli sta facendo delle valutazioni per quanto riguarda il ruolo di ala sinistra. Sfumato Ndoye, il club di De Laurentiis vuole riflettere bene sulla strategia da adottare. Stando a quanto si legge su TMW, gli azzurri sarebbero pronti a tornare alla carica per Adeyemi del Borussia Dortmund che fu trattato già lo scorso gennaio quando ci fu la cessione di Kvara al PSG.

Ecco cosa si legge questa mattina su TMW per quanto riguarda Adeyemi:

"E per il ruolo di esterno offensivo, il mirino sembra essere puntato sempre su Karim Adeyemi. Il giocatore del Borussia Dortmund è uno dei profili più ricercati ed è in prima fila per rinforzare il pacchetto avanzato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i campioni d'Italia faranno un nuovo tentativo per il giocatore della formazione giallonera tedesca che però ha fatto sapere di essere felice nella sua squadra. Il Napoli però non vuole darsi per vinto e tentare una nuova offensiva. E' previsto infatti un nuovo sondaggio per l'attaccante preparando una proposta da circa 40 milioni. Chissà che questo non possa far vacillare il club tedesco e aprire una trattativa per dare a mister Conte un altro giocatore di valore".