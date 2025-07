Mandato: “Scudetto? Il Napoli ha un vantaggio rispetto alle altre squadre, ecco quale. Vice Di Lorenzo? Darei fiducia a Zanoli"

Ultime SSC Napoli - Tommaso Mandato, avvocato, è intervenuto a "Napoli Magazine Live", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli. Ecco quanto ha affermato ed è stato riportato nel comunicato stampa:

“Prima parte del ritiro? Conte ha trovato una rosa importante, per programmare la prossima stagione. Vice Di Lorenzo? Il Napoli è avvantaggiato rispetto alle altre, deve completare solo pochissimi tasselli. Proverei a tenere Zanoli e a dargli fiducia. Oggi ha una certa esperienza maturata e può essere più pronto per fare il vice Di Lorenzo che salta poche partite, facendo tutti gli scongiuri del caso. Esterno alto? Bisogna fare una scelta legata alla funzionalità all’interno del collettivo. Ndoye sarebbe stato il più idoneo, ma sono d’accordo che non sia stato portato avanti. Ora serve ragionare con calma, visto che è il tassello più importante tra quelli che mancano. E’ importante capire i costi. Le leggi del calciomercato sono tante e variabili. Le parole di Allegri sul Napoli? Dobbiamo essere onesti, il Napoli parte da favorito. Ha confermato un allenatore vincente e ha inserito tasselli importanti in una squadra già molto valida. Il Milan ha un allenatore che ha una mentalità vincente, ma sulla carta la squadra è molto dietro al Napoli. Campus? Siamo in fase di progettazione e programmazione. Ci saranno grandi novità anche in campo internazionale, potrebbe permetterci di fare una cosa eclatante".