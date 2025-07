Ultime calcio Napoli - Alessio Zerbin alla Cremonese è ufficiale. L'esterno lascia nuovamente Napoli in un’operazione in prestito oneroso da 500.000 euro con obbligo di riscatto sui 2 milioni, in caso di salvezza della squadra, che prevede anche dei bonus articolati legati ad obiettivi. Per il giocatore, in caso di conferma definitiva, scatterà nel 2026 un contratto di tre anni. Questo lo scatto al momento della firma con il suo entourage.