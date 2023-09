Vieri: "Nel Napoli è già tutto finito! Sembra che Garcia voglia prendersi apposta gli insulti"

Christian Vieri, ex giocatore e opinionista, ha commentato il momento attuale del Napoli ai microfoni della Bobo Tv su Twitch:

"L'attaccante non si leva mai! Garcia toglie sempre anche Kvaratskhelia. Sembra che il tecnico francese voglia prendere appositamente gli insulti. Osimhen e Kvara sono due giocatori che possono sempre risolverti la partita. Lobotka in mezzo a pallonate e gehte che fa quello che gli pare. Nel Napoli è tutto finito in un mese! Dispiace perché l'anno scorso tutto il mondo parlava del Napoli. Fossi stato in De Laurentiis avrei provato a trattenere Giuntoli e Spalletti".