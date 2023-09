Spolli: "Scudetto' Napoli un po' indietro con il cambio allenatore. Garcia alla Roma pagò una cosa"

Non esattamente la vigilia ideale per preparare una sfida delicata come quella contro l'Udinese: il caso-Osimhen, anziché sgonfiarsi dopo gli attriti con il tecnico in seguito all'uscita dal campo a Bologna, ha preso contorni preoccupanti ieri sera arrivando a trasformarsi in una netta spaccatura. Un bel problema da gestire per il neo-allenatore Rudi Garcia, non bastasse la partenza incerta dei suoi cui far fronte e le voci sui possibili sostituti in panchina, che già sono circolate sui media.

Ai microfoni di SPORTITALIA è intervenuto l'ex difensore Nicolas Spolli, che è stato allenato da Garcia alla Roma, proprio nei mesi precedenti al passaggio di consegne con Spalletti. Oggi Spolli è un agente di mercato che collabora con l'agenzia Quan Sports Management e ci ha parlato anche di alcuni profili interessanti per il nostro campionato: su tutti il giovane che segue lui stesso, Ricardo Solbes, trasferitosi proprio quest'estate in giallorosso.

Che ne pensi della lotta scudetto, quest'anno?

"Penso che l'Inter sia favorita. Come antagonista principale vedo il Milan. Non ne vedo altre allo stesso livello. La Juventus ha una buona rosa, ma non vedo una idea chiara di gioco. Il Napoli, con il cambio di allenatore, è sicuramente un po' in ritardo".

Il cambio in panchina sta incidendo più del previsto?

"Come allenatore è sempre difficile subentrare in una squadra che ha vinto. Alla prima difficoltà cominciano a giudicare il mister piuttosto che i giocatori. I calciatori non sono esenti, ma il tecnico è chiamato a farti tirare fuori il massimo. Bisogna avere anche pazienza e non è facile nel calcio attuale. Il Napoli continua ad essere una squadra forte, con un buon allenatore, ma se parliamo di Scudetto i nerazzurri sono sopra a tutti".

Eri alla Roma con lui, prima che arrivasse proprio Spalletti a sostituirlo.

"È un buon tecnico, uno che lavora e che cerca di preparare bene la partita. Quando giochi ogni tre giorni, come capitò a noi, magari è più difficile prepararle nel dettaglio e forse pagò anche questo nella gestione".