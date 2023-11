Sky - Osimhen scalpita, il nigeriano verso la titolarità contro l'Inter

Francesco Modugno, collega di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Victor Osimhen:

"Osimhen assente da quasi due mesi, ma il Napoli può contare su altri due centravanti. Ogni volta fanno il loro dovere. Ieri l’ha fatto Simeone, ha sfruttato la sua occasione. Così anche Jack Raspadori. Osimhen però è di una dimensione superiore, averlo sposta gli equilibri. Lo dicono i numeri. La sua condizione sta crescendo, ecco perché la scelta di ieri di Mazzarri. Le gambe cominciano ad esserci, ha una fisicità devastante e una muscolatura a cui bisogna fare attenzione. Circa 50 giorni fuori, adesso sta meglio, la voglia è enorme. Contro l’Inter potrebbe partire titolare. Oggi non ci sono indicazioni in tal senso, la squadra è rientrata alle 4:30 e Mazzarri, come di consueto, ha concesso una giornata di riposo. L’obiettivo è presentare contro l’Inter la squadra migliore. Napoli costretto a vincerla e con Osimhen le possibilità aumentano. Lui sta meglio e si candida a partire dall’inizio contro l’Inter".